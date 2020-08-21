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Определен самый богатый чиновник мэрии Екатеринбурга

21 августа 2020, 19:07
Самым богатым чиновником администрации Екатеринбурга по итогам 2019 года стал заместитель мэра по вопросам строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Как следует из опубликованных деклараций, доход Бирюлина в прошлом году составил 15,7 млн рублей. Чиновник владеет участком земли и квартирой площадью 60,1 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем автомобиля Ford Explorer и мотоцикла Harley-Davidson.

На втором месте по размеру доходов — супруг председателя Комитета соцполитики Елены Левиной. Его доход в прошлом году составил 11,4 млн рублей.

Самые скромные доходы указала супруга первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Они составили 24 копейки. Женщина владеет двумя автомобилями.

Ранее о доходах отчитались депутаты Законодательного собрания. Самый высокий доход за прошлый год был зарегистрирован у вице-спикера Заксобрания Виктора Маслакова, самым низким доходом стал доход Ильи Гаффнера в четыре копейки.

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