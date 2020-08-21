Определен самый богатый чиновник мэрии Екатеринбурга

Как следует из опубликованных деклараций, доход Бирюлина в прошлом году составил 15,7 млн рублей. Чиновник владеет участком земли и квартирой площадью 60,1 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем автомобиля Ford Explorer и мотоцикла Harley-Davidson.
На втором месте по размеру доходов — супруг председателя Комитета соцполитики Елены Левиной. Его доход в прошлом году составил 11,4 млн рублей.
Самые скромные доходы указала супруга первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Они составили 24 копейки. Женщина владеет двумя автомобилями.
Ранее о доходах отчитались депутаты Законодательного собрания. Самый высокий доход за прошлый год был зарегистрирован у вице-спикера Заксобрания Виктора Маслакова, самым низким доходом стал доход Ильи Гаффнера в четыре копейки.