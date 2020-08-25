«Какие-то качели»: невестка уральского писателя Крапивина рассказала о его состоянии

24 августа Крапивину стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию. В конце июля писатель был госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее у него заподозрили коронавирус, однако он не подтвердился. 7 августа писателя выписали из больницы, но 12 августа снова госпитализировали.