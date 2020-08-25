TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Какие-то качели»: невестка уральского писателя Крапивина рассказала о его состоянии

25 августа 2020, 12:40
Состояние 81-летнего писателя Владислава Крапивина улучшилось. Его перевели в обычную палату, пишет Ура.ру со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

Его состояние постоянно меняется, какие-то качели — то лучше, то хуже. Сегодня ему опять стало лучше, его перевели из реанимации в палату, рассказала она.

По словам Ларисы, родственникам неизвестно, какое заболевание у писателя. Она отметила, что диагноз не скрывают, но и не говорят его.

24 августа Крапивину стало хуже, в связи с чем его перевели в реанимацию. В конце июля писатель был госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее у него заподозрили коронавирус, однако он не подтвердился. 7 августа писателя выписали из больницы, но 12 августа снова госпитализировали.

Уральского писателя Владислава Крапивина снова перевели в реанимацию
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральского писателя Владислава Крапивина прооперировали Уральского писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палатуУральского писателя Владислава Крапивина снова перевели в реанимацию
#Екатеринбург#Госпитализация#Владислав Крапивин#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14