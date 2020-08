Уральский писатель Владислав Крапивин снова был переведен в реанимацию в СОКБ № 1, пишет ТАСС со ссылкой на его невестку Ларису Крапивину.

10 августа Крапивин был повторно госпитализирован после того, как 7 августа он закончил лечение пневмонии в больнице. 12 августа ему была проведена операция, а через несколько дней его перевели в обычную палату. Владиславу Крапивину 81 год. Он основал детский отряд «Каравелла», направленный на изучение морского дела. Кроме того, он написал такие произведения как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад».

