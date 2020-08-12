Уральского писателя Владислава Крапивина прооперировали

Издание сообщает, что Крапивин перенес инсульт. В реанимацию он попал с пневмонией, однако врачи выписали его. Родственники тогда рассказывали, что писатель продолжал плохо себя чувствовать. Тогда на контроль лечение писателя взял министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.