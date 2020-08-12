Уральского писателя Владислава Крапивина прооперировали

Уральского писателя Владислава Крапивина прооперировали

Сегодня, 19:44ОбществоФото: официальный сайт Владислава Крапивина
Писателю Владиславу Крапивину сегодня сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии, пишет Е1.

Как рассказала руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, состояние писателя остается стабильно тяжелым. Врачи говорят, что операция прошла успешно, однако не дают ни положительных, ни отрицательных прогнозов.

Издание сообщает, что Крапивин перенес инсульт. В реанимацию он попал с пневмонией, однако врачи выписали его. Родственники тогда рассказывали, что писатель продолжал плохо себя чувствовать. Тогда на контроль лечение писателя взял министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

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