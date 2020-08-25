Названа дата проведения соревнования за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле

В мероприятии примут участие команды из Нижнего Тагила, Горноуральска, Верхней и Нижней Салды, Качканара, Невьянска и Красноуральска. Их разделят на четыре группы по три команды, причём на поле будут находиться только две из них. Контакт между участниками будет минимизирован.