Тагильчанин Олег Шатов покидает ФК «Зенит»

Отмечается, что срок действия соглашения между Шатовым и ФК «Зенит» подходит к концу. В команде поблагодарили игрока за плодотворную работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Олег Шатов присоединился к клубу в 2013 году, отыграв 200 матчей в составе футбольной команды, забив 31 гол и отдав 44 результативные передачи.

Отмечается, полузащитник является участником чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.