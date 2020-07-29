Тагильчанин Олег Шатов покидает ФК «Зенит»
Сегодня, 12:26СпортФото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"
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Полузащитник из Нижнего Тагила Олег Шатов покидает санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», сообщается на официальной странице сине-бело-голубых в социальной сети «ВКонтакте»
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмечается, что срок действия соглашения между Шатовым и ФК «Зенит» подходит к концу. В команде поблагодарили игрока за плодотворную работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Олег Шатов присоединился к клубу в 2013 году, отыграв 200 матчей в составе футбольной команды, забив 31 гол и отдав 44 результативные передачи.
Отмечается, полузащитник является участником чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.
Напомним, что вместе с санкт-петербургским клубом футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
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