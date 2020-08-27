TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге на пешеходном переходе иномарка сбила троих детей

27 августа 2020, 15:33
В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero с челябинскими номерами сбил на пешеходном переходе троих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Бахчиванджи. Водитель, допустивший наезд, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Все пострадавшие дети, в возрасте от четырех до десяти лет получили черепно-мозговые травмы, у одного из них тупая травма живота. Сейчас они отправлены в девятую больницу, у мальчика состояние средней тяжести.

Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место аварии выясняют обстоятельства.

Погибли двое: под Первоуральском иномарка сбила перебегавшего дорогу лося
Узнать подробнее

Прокуратура начала проверку, по результатам которая будет дана оценка действиям водителя автомобиля, допустившего наезд на пешеходов.

Напомним, что в июле пожилая женщина-пешеход из Нижнего Тагила погибла под колесами «Лады».

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле фура насмерть сбила пешеходаПогибли двое: под Первоуральском иномарка сбила перебегавшего дорогу лося
#Пешеходы#Дети#Новости УрФО#Происшествия#ДТП
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14