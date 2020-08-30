40 человек выбежали из огня: в фитнес-клубе Екатеринбурга загорелась парилка

Пожар произошел на цокольном этаже в фитнес-центре по улице 8 марта в Екатеринбурге. Вызов спасатели получили 30 августа в 14.17. На момент прибытия сотрудников МЧС из подвала фитнес-центра уже самостоятельно эвакуировались 40 человек.