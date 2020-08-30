40 человек выбежали из огня: в фитнес-клубе Екатеринбурга загорелась парилка

Пожар произошел на цокольном этаже в фитнес-центре по улице 8 марта в Екатеринбурге. Вызов спасатели получили 30 августа в 14.17. На момент прибытия сотрудников МЧС из подвала фитнес-центра уже самостоятельно эвакуировались 40 человек.
В огне никто не пострадал. По информации спасателей загорелось оборудование в парилке фитнес-центра. Тушить пожар приехали шесть автомобилей и 13 пожарников.
Причина возгорания оборудования парилки на данный момент устанавливается.
Недавно в Нижнем Тагиле из-за пожара в больнице были эвакуированы 57 человек.
Позже выяснилось, что причиной возгорания стала перегрузка линий электропроводки.