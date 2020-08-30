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40 человек выбежали из огня: в фитнес-клубе Екатеринбурга загорелась парилка

30 августа 2020, 17:53
Из-за возгорания в помещении парилки фитнес-клуба Екатеринбурга 40 человек были вынуждены выбежать на улицу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел на цокольном этаже в фитнес-центре по улице 8 марта в Екатеринбурге. Вызов спасатели получили 30 августа в 14.17. На момент прибытия сотрудников МЧС из подвала фитнес-центра уже самостоятельно эвакуировались 40 человек.

В огне никто не пострадал. По информации спасателей загорелось оборудование в парилке фитнес-центра. Тушить пожар приехали шесть автомобилей и 13 пожарников.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Причина возгорания оборудования парилки на данный момент устанавливается.

Недавно в Нижнем Тагиле из-за пожара в больнице были эвакуированы 57 человек.

Позже выяснилось, что причиной возгорания стала перегрузка линий электропроводки.

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