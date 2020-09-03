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Владелец «Атриума» Владимир Титов попросил прекратить дело о его банкротстве

3 сентября 2020, 11:15
Владелец «Атриум Палас отеля» Владимир Титов 7 августа обратился в Арбитражный суд с заявлением о прекращении дела о банкротстве. Соответствующая запись содержится в картотеке дел суда.

Причиной подачи заявления стало удовлетворение требований всех кредиторов, которые включены в реестр. При этом в определении сказано, что доказательства выплаты предоставлены не были.

Кредиторы выступили против принятия такого решения и попросили о перерыве, чтобы Титов смог с ними рассчитаться. Финансовый управляющий бизнесмена рассказал суду, что стороны вели переговоры по заключению мирового соглашения. В результате суд дал один месяц — до 17 сентября. Заявление будет рассмотрено 15 сентября.

Инициатором банкротства Владимира Титова выступила компания «Эссет менеджмент», которая подконтрольна депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Причиной обращения в суд стал долг в размере 30 миллионов рублей. При этом в суде Титов утверждал, что ему структцры Серебренникова должны больше.

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#Суд#Владимир Титов#Арбитражный суд#Банкротство#Общество
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