Владелец «Атриума» Владимир Титов попросил прекратить дело о его банкротстве

Кредиторы выступили против принятия такого решения и попросили о перерыве, чтобы Титов смог с ними рассчитаться. Финансовый управляющий бизнесмена рассказал суду, что стороны вели переговоры по заключению мирового соглашения. В результате суд дал один месяц — до 17 сентября. Заявление будет рассмотрено 15 сентября.