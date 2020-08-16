В Нижнем Тагиле банкротство МУП «НТТС» продлили до следующего года

Напомним, заявление о признании МУП «НТТС» несостоятельным поступило в Арбитражный суд Свердловской области 1 августа 2018 года. Его приняли к производству 8 августа. 12 сентября в отношении должника была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Андрей Шорохов. 28 января 2019 года внешним управляющим на временной основе была назначена Александра Звонарева. По официальной информации, на февраль 2020 года у НТТС были долги на сумму 62 миллиона рублей.