Экс-глава облизбиркома отказали в отмене решения о его банкротстве

Экс-глава облизбиркома отказали в отмене решения о его банкротстве

Сегодня, 18:00ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение свердловского арбитража о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении бывшего председателя избиркома Свердловской области Владимира Мостовщикова, сообщает Znak.

Начало процедуры банкротства опротестовать пытался сам Мостовщиков. Однако его жалобу не удовлетворили.

Заявление о банкротстве экс-главы избиркома было подано Сбербанком, который в результате был внесен в реестр кредиторов с требованием об оплате около 6,6 миллионов рублей долга.

Согласно материалам дела, в феврале 2010 года Сбербанк, а также Владимир и Кирилл Мостовщиков (отец и сын были созаемщиками) заключили договор, согласно которому банк предоставил кредит в 12 миллионов рублей на строительство дома. В 2013 году был заключен еще один договор с Владимиром. Однако требования касались первого займа.

Поручителем по кредиту стала бывшая супруга главы облизбиркома Лариса. В качестве обеспечения был заключен договор ипотеки с залогом земельного участка площадью в три тысячи квадратных километров и незавершенного строительства дома площадью 384,3 квадратных метров.

В декабре 2018 года требования Сбербанка были удовлетворены и в рамках солидарного взыскания задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество часть долга была погашена.

В ходе разбирательства в свердловском арбитраже Мостовщиков выступил против банкротства, заявив, что у него хватает имущества и доходов для погашения долга. Однако суд встал на сторону банка, так как задолженность погашается с нарушением графика.

Материалы по теме:
Свердловская областьбанкротствоглава
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы