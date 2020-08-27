Экс-глава облизбиркома отказали в отмене решения о его банкротстве

Согласно материалам дела, в феврале 2010 года Сбербанк, а также Владимир и Кирилл Мостовщиков (отец и сын были созаемщиками) заключили договор, согласно которому банк предоставил кредит в 12 миллионов рублей на строительство дома. В 2013 году был заключен еще один договор с Владимиром. Однако требования касались первого займа.