Зажало в машине: никогда не нарушавшая правил тагильчанка попала в свое первое ДТП

Posted 7 сентября 2020, 11:39
Published 7 сентября 2020, 11:39
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Водитель Daewoo оказалась зажата между дверью и сидением своего автомобиля. Пострадавшую пришлось извлекать из машины с помощью гидравлического инструмента. Женщину увезла «скорая».
В 13.30 водитель Daewoo, женщина 1974 года рождения, при повороте с Боровой на Алтайскую не предоставила преимущество автомобилю Renault, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате произошло столкновение, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что женщина была госпитализирована в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота и подозрением на перелом бедра. Ранее она никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.
Сегодня в сети появилось видео с ДТП, произошедшим 6 сентября в 20.40 на перекрестке улиц Островского и Ломоносова. В результате столкновения «Шевроле Круз» ударом в заднюю часть автомобиля заставил опрокинуться ВАЗ 2121. В результате происшествия никто не пострадал.