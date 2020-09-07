tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2020, 11:39

Published 7 сентября 2020, 11:39

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Зажало в машине: никогда не нарушавшая правил тагильчанка попала в свое первое ДТП

7 сентября 2020, 11:39
В Нижнем Тагиле столкнулись Daewoo Matiz и Renault Logan. Водитель Daewoo оказалась зажата в автомобиле, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Водитель Daewoo оказалась зажата между дверью и сидением своего автомобиля. Пострадавшую пришлось извлекать из машины с помощью гидравлического инструмента. Женщину увезла «скорая».

В 13.30 водитель Daewoo, женщина 1974 года рождения, при повороте с Боровой на Алтайскую не предоставила преимущество автомобилю Renault, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате произошло столкновение, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что женщина была госпитализирована в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота и подозрением на перелом бедра. Ранее она никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Сегодня в сети появилось видео с ДТП, произошедшим 6 сентября в 20.40 на перекрестке улиц Островского и Ломоносова. В результате столкновения «Шевроле Круз» ударом в заднюю часть автомобиля заставил опрокинуться ВАЗ 2121. В результате происшествия никто не пострадал.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика