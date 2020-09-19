Тагильчан предупредили об ураганном ветре и сильных дождях

Posted 19 сентября 2020, 12:23
Published 19 сентября 2020, 12:23
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
По прогнозам синоптиков, завтра на территории всей Свердловской области ожидаются сильные дожди и ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Тагильчанам рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить в ЕДДС. По данным Гисметео, столбик термометра завтра опустится до +11 градусов днем, ночью будет 3 градуса тепла.
Напомним, синоптики пообещали свердловчанам еще одно «бабье лето», начиная с 22 сентября в регионе установится теплая погода.