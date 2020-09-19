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Posted 19 сентября 2020, 12:23

Published 19 сентября 2020, 12:23

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Тагильчан предупредили об ураганном ветре и сильных дождях

19 сентября 2020, 12:23
20 сентября в Нижнем Тагиле ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ЕДДС города.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории всей Свердловской области ожидаются сильные дожди и ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Тагильчанам рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить в ЕДДС. По данным Гисметео, столбик термометра завтра опустится до +11 градусов днем, ночью будет 3 градуса тепла.

Напомним, синоптики пообещали свердловчанам еще одно «бабье лето», начиная с 22 сентября в регионе установится теплая погода.

#Нижний Тагил#Здоровье#Погода#Дождь#Ветер#Сильный ветер
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