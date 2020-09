Жителей Нижнего Тагила в ближайшие три дня ожидает теплая погода, но пасмурная погода и дождливая.

В пятницу днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью будет +8 градусов. Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду. В субботу ожидаются небольшие дожди и температура воздуха до +16 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +6. Скорость ветра также не превысит 10 метров в секунду. В воскресенье синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и до +18 градусов. Ночью столбик термометра снова опустится +8. Ветер северный, до 9 метров в секунду.

