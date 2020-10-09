Екатеринбурженка чуть не родила раньше времени из-за пожара по вине «Почты России»

Инцидент произошел в квартире на улице Проезжей, которая находится прямо над помещением, принадлежащим «Почте России». В три часа ночи произошло возгорание радиоприемника, в ходе которого была повреждена мебель и техника на кухне. В момент возгорания в квартире находилась беременная женщина, почувствовавшая себя плохо. Врачи, приехавшие на скорой, диагностировали отравление продуктами горения. В областном суде подчеркнули, что была угроза преждевременных родов.