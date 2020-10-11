В уральской столице будут судить серийного похитителя иномарок

Местного жителя 1975 года рождения обвиняют в четырех эпизодах кражи машин зарубежного производства. По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года мужчина похитил три «Kia Rio» и один «Hyundai Solaris». Уголовное дело возбуждено по статье «кража» и предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Материалы направлены в Чкаловский районный суд для дальнейшего изучения.