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Минздрав рассказал о сроках завершения коронавирусной пандемии

12 октября 2020, 11:14
В Министерстве здравоохранения сообщили, что эпидемия COVID-19 продлится еще минимум год, сообщают «Новые известия».

Об этом рассказал главный пульмонолог минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что прогнозы по коронавирусной инфекции делать сложно.

Ближайшие месяцы рост заболеваемости будет продолжаться, а в условиях пандемии нам предстоит жить еще минимум год,сказал Авдеев.

Пульмонолог отмечает, что улучшились методы и результаты лечения инфекции. Это произошло благодаря накопленному врачебному опыту. Во многих видах терапии скорректировали подход.

Напомним, в Свердловской области за сутки с 11 по 12 октября выявили 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По России зарегистрировано более 13 тысяч заразившихся человек.

В Свердловской области за сутки выявлено более двух сотен случаев заражения COVID-19
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#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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