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В Свердловской области за сутки выявлено более двух сотен случаев заражения COVID-19

11 октября 2020, 14:15
В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено еще 209 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего инфекция подтверждена у 31 124 человек.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 121 человека. Остальные зараженные являются жителями 29 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии составляет 163 человека, еще у 611 пациентов состояние оценивается как средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 145 пациентов, всего вылечившихся насчитывается 23 051 человек.

Также подтверждено пять летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии инфекция унесла жизни 651 свердловчанина.

В России за сутки специалисты выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших насчитывается почти 1,3 миллиона человек. Из них выздоровели 1,02 миллиона пациентов. Еще почти 22,6 тысячи человек — скончались.

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#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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