Продление самоизоляции и контактные дети. Итоги дня в Свердловской области

Губернатор региона Евгений Куйвашев в очередной раз продлил ограничения по коронавирусу. Они будут действовать до 26 октября. Он отметил, что из-за обстановки с инфекцией, самоизоляция для граждан старше 65 лет остается обязательной. Кроме того, сохраняются ограничения, касающиеся проведения концертов и иных мероприятий. Губернатор добавил, что при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники организаций не должны находиться на рабочем месте. Вернуться к работе им разрешается только после того, как будет получен отрицательный тест на коронавирус.