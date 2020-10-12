В Нижнем Тагиле с начала года более двух десятков детей пострадали в ДТП

Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.
В ГИБДД заявляют, что управляя автомобилем, в котором находится ребенок, родители часто пренебрегают ППД: превышают скорость, продолжают движение на красный сигнал светофора, не соблюдают очередность проезда. Детское кресло также не гарантирует безопасность маленького пассажира.
Зафиксировано семь случаев, когда дети-пешеходы были под контролем взрослых, но все равно становились участниками ДТП. Были и прецеденты, когда родители видели, как их дети нарушают правила, но ничего не предпринимали, что приводило к дорожному происшествию.
Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле автомобиль сбил 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.
Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.