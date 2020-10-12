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В Нижнем Тагиле с начала года более двух десятков детей пострадали в ДТП

12 октября 2020, 20:44
За девять месяцев с начала 2020 года в Нижнем Тагиле случилось 26 ДТП, в которых непосредственными участниками стали дети. Всего 32 ребенка получили травмы, из этого числа 21 ребенок пострадал в роли пассажира, а девять детей получили травмы, будучи пешеходами, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.

В ГИБДД заявляют, что управляя автомобилем, в котором находится ребенок, родители часто пренебрегают ППД: превышают скорость, продолжают движение на красный сигнал светофора, не соблюдают очередность проезда. Детское кресло также не гарантирует безопасность маленького пассажира.

Зафиксировано семь случаев, когда дети-пешеходы были под контролем взрослых, но все равно становились участниками ДТП. Были и прецеденты, когда родители видели, как их дети нарушают правила, но ничего не предпринимали, что приводило к дорожному происшествию.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле автомобиль сбил 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.

Если вести неофициальный учет причин детской аварийности, то основной причиной ДТП с участием пострадавших детей, будет являться «родительская безответственность», подчеркнула начальник отделения по пропаганде ГИБДД Ксения Парамонова.

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#Дети#ГИБДД#ПДД#Нижний Тагил#Общество
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