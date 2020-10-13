Екатеринбургские активисты намерены отстаивать сохранность аэропорта Уксус в суде

На месте аэропорта планируют построить «золотой» автовокзал, но активисты настаивают, что объект необходимо признать памятником архитектуры. Координатором проекта «Реальные истории» Мариной Сахаровой была подана апелляция в Свердловский областной суд на решение Октябрьского районного суда, который поддержал позицию регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Данное управление отказалось признавать аэровокзал памятником архитектуры.
До 9 декабря Свердловскому областному суду предстоит рассмотреть дело и принять решение. Если иск окажется удовлетворен, здание аэропорта будут обязаны внести в перечень объектов культурного наследия, или же повторно рассмотреть поданную заявку.
Напомним, ранее блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала, который начали строить в Екатеринбурге.