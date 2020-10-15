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На Урале на строительство первой школы в рамках ГПЧ уменьшили финансирование

15 октября 2020, 21:37
Проект запланированной школы в Березовском, рассматриваемый по модели государственно-частного партнерства, был изменен, сообщает 66.RU.

Такое заявление сделал директор группы компаний Brozex и депутат регионального Заксобрания Вячеслав Брозовский на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Теперь вместо школы, рассчитанной на 1250 мест, будет строиться образовательное заведение на 825 учащихся. В связи с чем стоимость ремонтных работ понизится с 1,2 миллиарда рублей до 750 миллионов рублей.

По словам директора компаний, предстоящая эксплуатация такой школы будет обходиться значительно дешевле, чем при изначальном варианте.

Новый проект будет с очень хорошими экономическими показателями, потому что там не будет такого большого количества мест общего пользования,прокомментировал ситуацию Вячеслав Брозавский.

Региональные власти, как и застройщик, имеют заинтересованность в том, чтобы проект числился в федеральной программе в рамках нацпроекта «Образование», поскольку именно типовой проект на 825 мест федеральный центр отмечает как наиболее предпочтительный. В дальнейшем, если ситуация будет развиваться в таком ключе, начнется конкур по поиску подрядчика.

Если же Москва не станет финансировать проект, реализация начнется в рамках условия ГЧП: 20% вложит ГК Brozex, когда остальными затратами займутся банки, кредиты которых область должна будет погасить в течение 7-10 лет.

Напомним, в июне стало известно, что Екатеринбурге планируется впервые построить школу в рамках государственно-частного партнерства.

В Екатеринбурге планируется впервые построить школу в рамках ГПЧ
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