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Пешеходу стало плохо на дороге в центре Нижнего Тагила

18 октября 2020, 14:28
Фото: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо при переходе через дорогу. Он упал на проезжую часть и не двигался, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Инцидент произошел днем, 18 октября, на перекрестке улиц Пархоменко и Газетная. Очевидцы сообщают, что на упавшего мужчину едва не наехала машина.

Лично видела эту ситуацию. Повезло, что мимо проезжала «скорая», пишет девушка в комментарии к записи во «Вконтакте».

В социальных сетях выдвигались и другие версии. Предполагалось, что мужчину сбил автомобиль. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали TagilCity.ru, что информацией о таком ДТП не располагают.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с мотоциклом. Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. Он был госпитализирован с множественными травмами.

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