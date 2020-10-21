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На Урале из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновили волонтерскую помощь

21 октября 2020, 21:15
В Свердловской области была возвращена волонтерская помощь. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопросы «Областной газеты».

По словам заместителя губернатора, власти приняли решение возобновить все формы волонтерской деятельности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Работает штаб волонтерский - и на базе отдельных учреждений, и городские штабы. Поэтому можете обращаться к ним, и вам помогут,отметил Павел Креков.

Дополнительно замгубернатора подчеркнул, что в текущий момент функционируют те же номера горячих линий, что были весной.

Напомним, во время брифинга вице-губернатор Павел Креков заявил, что свердловчане начали массово сдавать тесты на COVID-19. Он призвал людей относиться к ситуации без «общего психоза».

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#Волонтеры#Свердловская область#Павел Креков#Коронавирус#Здоровье
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