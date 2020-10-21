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В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте

21 октября 2020, 10:19
В мэрии Екатеринбурга пояснили, что глава города Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из транспорта, а просил соблюдать масочный режим в период пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Анатолия Карманова.

Ранее портал Е1 опубликовал интервью с главой Екатеринбурга, в котором он говорит, что «можно и нужно» выгонять из транспорта людей без масок.

Карманов говорит, что эта информация не соответствует действительности. Фраза «вырвана из контекста беседы». Высокинский просил граждан проявить сознательность и соблюдать масочный режим.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 33 170 случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев COVID-19.

В Свердловской области за сутки выявлено 258 случаев COVID-19
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#Транспорт#Маска#Александр Высокинский#Мэрия#Новости УрФО#Общество
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