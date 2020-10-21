В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что глава города Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из транспорта, а просил соблюдать масочный режим в период пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Анатолия Карманова.