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Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

23 октября 2020, 13:26
С 25 октября международный аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщает «КП-Екатеринбург».

Впервые в расписании отсутствуют регулярные рейсы за границу, однако значительно увеличится количество внутрироссийских перелетов, сейчас их 47.

В пресс-службе сообщают, что пассажирам будут доступны традиционные прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Дальнего востока и Сибири.

Значительно возрастет число рейсов в Казань, Воронеж, Ноябрьск, Оренбург и Нижневартовск. Авиакомпания Red Wings приступила к созданию транзитного хаба в Екатеринбурге, есть рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Махачкалу и другие города.

При этом популярными остаются курорты Краснодарского края, Крыма, Алтая и Ставрополья. В Сочи будут выполняться до 16 рейсов в неделю, в Симферополь — до семи рейсов.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что за границу из Кольцово по-прежнему можно улететь транзитными рейсами через Ростов-на-Дону, Самару и Казань.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кольцово запретят вылеты в Москву и Санкт-Петербург, однако ее опроверг вице-губернатор Павел Креков.

Вице-губернатор Павел Креков опроверг информацию о запрете вылетов из «Кольцово»
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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Расписание#Новости УрФО#Общество
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