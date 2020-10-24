В свердловской больнице перестали принимать детей из-за COVID-19

Как рассказала изданию заместитель главного врача, детей из стационара Ревдинской городской больницы выписали и направили на домашнее лечение. Это связано с обнаружением коронавируса у медиков, работавших у лечебном учреждении. Сколько именно человек заразилось не сообщается.