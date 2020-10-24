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В свердловской больнице перестали принимать детей из-за COVID-19

24 октября 2020, 12:41
В Ревде закрыто на коронавирусный карантин отделение педиатрии городской больницы, пишет «Ревда-Инфо».

Как рассказала изданию заместитель главного врача, детей из стационара Ревдинской городской больницы выписали и направили на домашнее лечение. Это связано с обнаружением коронавируса у медиков, работавших у лечебном учреждении. Сколько именно человек заразилось не сообщается.

По распоряжению Роспотребнадзора детское отделение было продезинфицировано. Сотрудников направили на 14-дневный карантин.

Пациентов, нуждающихся в помощи медиков, перенаправят в Первоуральск, говорит заместитель главного врача.

24 октября в отделении педиатрии будет организован пост первой медицинской помощи. Сотрудники, которые будут на нем работать, вышли из отпусков и не имели контактов с зараженными.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ЦКГБ № 1 сообщила о массовом увольнении медицинских работников. По информации от коллег, уволились около 80 врачей и медперсонала. По факту сообщений Минздрав организовал проверку.

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#Карантин#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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