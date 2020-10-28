Депутаты Екатеринбурга предложили заново поискать место для памятной стелы

Екатеринбург получил звание еще летом. При выборе места для установки, на сайте мэрии проголосовало чуть более трех тысяч человек. Жители выбрали площадь на Уралмаше, на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Тогда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский соообщил о благополучном завершении голосования.