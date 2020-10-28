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В Екатеринбурге отменено еще одно массовое мероприятие из-за пандемии COVID-19

28 октября 2020, 15:33
В Екатеринбурге отменен «Русский марш», который ежегодно проходил 4 ноября. Соответствующая запись появилось в группе движения во «Вконтакте».

Данное решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на которую намекают представители власти. Они буду запрещать все общественно-политические мероприятия. Но не прямым отказом, а переносами скроков на неопределенное время, когда якобы улучшится ситуация с коронавирусом, сообщается в группе «Русский марш Урал» во «Вконтакте».

Напомним, активистам из Екатеринбурга запретили проводить акцию, чтобы почтить память жертв репрессий. Мероприятие должно было пройти 30 октября. В этот день в Екатеринбурге люди собирались напротив здания бывшего НКВД и зачитывали имена погибших.

В Екатеринбурге общественникам не разрешили провести акцию памяти из-за COVID-19
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#Мероприятие#Отмена#Новости УрФО#Общество
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