Депутат госдумы РФ из Нижнего Тагила принял участие в передаче на «Первом канале»

Обсуждали секту «Церковь последнего завета». Её лидера Сергея Торопа (Виссариона) недавно арестовали спецслужбы, пишет Балыбердин.
На передаче присутствовали бывшие и настоящие члены секты, а также дети Сергея Торопа.
Балыбердин отметил сложность и запутанность истории.
Смотрите передачу. Скучно точно не будет, заключил депутат.
Напомним, Алексей Балыбердин на своей странице во «Вконтакте» сообщил о принятии в первом чтении бюджета РФ на 2021 год. Кроме того, он отметил самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.