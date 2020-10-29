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Депутат госдумы РФ из Нижнего Тагила принял участие в передаче на «Первом канале»

29 октября 2020, 15:05
Депутат госдумы России из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин принял участие в передаче «Пусть говорят» на «Первом канале». Об этом он сообщил в соцсетях.

Обсуждали секту «Церковь последнего завета». Её лидера Сергея Торопа (Виссариона) недавно арестовали спецслужбы, пишет Балыбердин.

На передаче присутствовали бывшие и настоящие члены секты, а также дети Сергея Торопа.

Балыбердин отметил сложность и запутанность истории.

Смотрите передачу. Скучно точно не будет, заключил депутат.

Напомним, Алексей Балыбердин на своей странице во «Вконтакте» сообщил о принятии в первом чтении бюджета РФ на 2021 год. Кроме того, он отметил самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.

В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год
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#Первый канал#Депутат#Алексей Балыбердин#Пусть говорят#Нижний Тагил#Общество
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