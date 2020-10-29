Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

28 октября в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Конкурса «Лидеры России. Политика». Из почти 34 тысяч заявок, были выбраны 49 лучших участников. Они получают право на участие в уникальной образовательной программе, а также возможность поработать с одним из наставников конкурса.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам на церемонии закрытия и призвал их не терять связь друг с другом. Он напомнил, что с наставниками могут работать не только победители.
Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойно.
Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений, сказал Комиссаров.
Он подчеркнул, что организаторы старались создать условия, приближенные к реальным.
Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки,добавил Комиссаров.
В общей сложности число финалистов составило 49 человек, из них пять жителей Уральского федерального округа:
Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» начался 25 февраля 2020 года. Почти 34 тысячи человек подали заявки на участие. К дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а в полуфинал прошли 544 человека, из которых отобрали сотню финалистов.