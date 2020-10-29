Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений, сказал Комиссаров.