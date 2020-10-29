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Пятеро уральцев стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика»

29 октября 2020, 09:52
Пять жителей УрФО стали победителями в конкурсе «Лидеры России. Политика».

28 октября в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Конкурса «Лидеры России. Политика». Из почти 34 тысяч заявок, были выбраны 49 лучших участников. Они получают право на участие в уникальной образовательной программе, а также возможность поработать с одним из наставников конкурса.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам на церемонии закрытия и призвал их не терять связь друг с другом. Он напомнил, что с наставниками могут работать не только победители.

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойно.

Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений, сказал Комиссаров.

Он подчеркнул, что организаторы старались создать условия, приближенные к реальным.

Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки,добавил Комиссаров.

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В общей сложности число финалистов составило 49 человек, из них пять жителей Уральского федерального округа:

  • уроженец Екатеринбурга, политолог, сотрудник Института новейших государств Дмитрий Гусев;
  • представитель Фонда реализации общественных проектов «Время» Олег Матвейчев (окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького, ныне УрФУ);
  • заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк (ЯНАО, Салехард);
  • исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов (Челябинская область, Магнитогорск);
  • глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» начался 25 февраля 2020 года. Почти 34 тысячи человек подали заявки на участие. К дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а в полуфинал прошли 544 человека, из которых отобрали сотню финалистов.

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#Урал#Политика#Конкурс#Общество
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