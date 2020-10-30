Торговлю тагильских предприятий с другими странами оценили почти в 500 млн долларов

По словам начальника Нижнетагильского таможенного поста Екатеринбургской таможни Вячеслава Юрина, бизнес в 2020 году экспортировал почти в шесть раз больше, чем в прошлом, что составило 2251 тонну продукции. Однако на 54% снизилось количество деклараций на товары — с 66 до 30. Количество оформленных транспортных средств также снизилось на 64%, международных почтовых отправлений — на 11%.