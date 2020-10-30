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Торговлю тагильских предприятий с другими странами оценили почти в 500 млн долларов

30 октября 2020, 15:11
Объем внешнеторговых операций предприятий Нижнего Тагила с начала текущего года составил 475 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам начальника Нижнетагильского таможенного поста Екатеринбургской таможни Вячеслава Юрина, бизнес в 2020 году экспортировал почти в шесть раз больше, чем в прошлом, что составило 2251 тонну продукции. Однако на 54% снизилось количество деклараций на товары — с 66 до 30. Количество оформленных транспортных средств также снизилось на 64%, международных почтовых отправлений — на 11%.

Таможней Нижнего Тагила был пополнен бюджет почти на 2,5 миллиона рублей. В связи с нарушениями было возбуждено десять административных дел, восемь из которых — по факту недекларирования товаров, один — по факту нарушения порядка помещения товаров на хранение и неповиновения законному распоряжению должностного лица.

Напомним, в начале октября в правительстве Свердловской области заявили, что экономика региона восстановится после кризиса из-за пандемии COVID-19 только в 2022 году.

Свердловские власти рассказали о сроках восстановления экономики после пандемии
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