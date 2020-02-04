В Кольцово таможенники изъяли 195 кг текстиля из Китая

Коммерческая партия текстиля была доставлена из КНР двумя гражданами России. Несколько чемоданов и коробок продукции владельцы магазина в Китае решили привезти на родину. Предприниматели утверждают, что стоимость партии превышает 500 тысяч рублей.

Чтобы пройти таможенную процедуру, граждане вошли в зеленый коридор, чем подтвердили отсутствие товаров подлежащих декларированию. Подушки, одеяла, постельное белье и женская одежда признаны предметами административного нарушения.

По словам начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина, за последние три года это крупнейшая коммерческая партия, которую физические лица перемещали через пункт пропуска.

По действующему законодательству новые товары подлежат обязательному письменному декларированию. За недекларирование нарушителям грозит административный штраф до двукратной стоимости перемещаемой продукции, сказал он.