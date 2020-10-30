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В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в похищении интернет-кабелей на Вые

30 октября 2020, 17:38
Сотрудниками полиции Нижнего Тагила был задержан подозреваемый 45-летний мужчина, зарабатывающий себе на жизнь срезанием и хищением интернет-кабелей из многоквартирных домов, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в отдел полиции № 16 обратился с заявлением один из интернет-провайдеров и рассказал о хищении проводов в микрорайоне Выя. В общей сложности было обрезано и украдено свыше 260 метров проводов.

Подозреваемый был задержан сыщиками уголовного розыска при попытке «сдать в утиль» похищенное. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что таким образом зарабатывал себе на жизнь и на еду. Представляясь новым соседом, злоумышленник попадал в подъезд и за пару минут, орудуя ножом, срезал провода.

Сейчас задержанный содержится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Часть похищенного имущества полицией изъята,подчеркнул полковник Горелых.

Следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража), предусматривающее до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ночью, 6 октября, в Нижнем Тагиле неизвестный обокрал магазин оптики. Кража произошла в магазине на Вагонке около четырех часов утра. По информации МВД, у преступника некоторое время не получалось вскрыть дверь и ему пришлось сбегать за инструментом.

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