Возвращенные иски и новые банкротства: крупные дела октября в свердловском арбитраже

Еще один возвращенный иск подало ООО Группа «АСТОН» к ООО «УК ФОРВАРД 1» с требованием о взыскании долга по договору займа. Согласно определению от 8 октября 2020 года. Заявление было оставлено без движения из-за нарушений формы и содержания, а также в документации. Истцу предложено устранить нарушения до 2 ноября 2020 года. Группа «АСТОН» занимается строительством жилых и нежилых помещений. Это первый иск, поданный организацией в отношении управляющей компании. В отношении самой группы было подано 14 исков.