В связи с новогодними праздниками власти усилят эпидбезопасность в ТЦ Екатеринбурга

На данную проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. Он сказал, что в связи с большим потоком людей, пребывающих в ТЦ Екатеринбурга из разных концов области, лишь строгое соблюдение противоэпидемических мер поможет избежать нового всплеска инфекции.