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В связи с новогодними праздниками власти усилят эпидбезопасность в ТЦ Екатеринбурга

1 декабря 2020, 16:22
Фото: 1mediainvest.ru
В торговых объектах, которые станут чаще посещать в связи с приближающимися праздниками, власти усилят соблюдение санитарных правил, сообщает оперштаб региона.

На данную проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. Он сказал, что в связи с большим потоком людей, пребывающих в ТЦ Екатеринбурга из разных концов области, лишь строгое соблюдение противоэпидемических мер поможет избежать нового всплеска инфекции.

Система здравоохранения также столкнулась с высокой нагрузкой, в завершении отметил Куйвашев, поэтому важно не допускать распространения коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области госслужащим отменили новогодние корпоративы

В Свердловской области отменили новогодние корпоративы для госслужащих
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#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Тц#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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