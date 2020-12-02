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В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли скрывшегося с места ДТП с пешеходом водителя

2 декабря 2020, 09:32
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле разыскали водителя, который 21 ноября сбил мужчину-пешехода на Вагонке, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, допустил житель села Покровское, мужчина 1976 года рождения.

Водитель с места происшествия, около дома № 26 на улице Зари, скрылся. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом правой кисти.

В отношении жителя села Покровского возбуждено административное производство за оставление места ДТП (ст. 12.27 ч.2. КоАП РФ). Ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 1 декабря после полученных травм в больнице скончалась 83-летняя женщина, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте и была сбита водителем «Лады».

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#ДТП#Водитель#Нижний Тагил#Общество
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