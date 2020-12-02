Власти Нижнего Тагила усилят меры по обеспечению безопасности на дорогах

С начала 2020 года на территории города было зафиксировано 167 ДТП с участием пешеходов, в которых травмировались 227 человек, а 14 горожан погибли, рассказал на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения временно исполняющим обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по городу Нижний Тагил и Горноуральскому городскому округу Сергей Бернгардт.