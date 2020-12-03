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В Свердловской области выросло число зафиксированных случаев COVID-19

3 декабря 2020, 08:54
Фото: pixabay.com
В период со 2 по 3 декабря в Свердловской области зарегистрировали больше зараженных, чем за предыдущие сутки. Информацию предоставил оперативный штаб региона.

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Екатеринбурге выявили 207 случаев COVID-19. Кроме того, диагноз зафиксирован у жителей Алапаевского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирус выявлен у 47 445 свердловчан.

648 больных находятся в тяжелом состоянии. 333 человека в реанимации, из них 237 подключены к аппаратам ИВЛ. Насчитывается 1 061 пациент в состоянии средней тяжести.

В России почти на три тысячи выросло количество зарегистрированных «ковидных» случаев. Число выявленных заболевших достигло 28 145 человек. Почти каждый пятый (21,3%) переносит болезнь бессимптомно.

Количество выписанных по прежнему превышает число новых случаев заражения в Свердловской области.

Выписаны из медицинских учреждений региона 386 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 39 674.

В России также число выписанных превысило заболевших. Отправлены домой в связи с выздоровлением 29 502 человека.

Зарегистрировано 13 летальных случаев в Свердловской области.

За время пандемии от COVID-19 умерли 1 060 жителей региона.

По стране зафиксировали 554 случая смерти от инфекции. В общей сложности коронавирус унес жизни 41 607 россиян.

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#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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