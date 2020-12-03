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В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

3 декабря 2020, 07:24
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор сообщил о повторных случаях заражения COVID-19 на Среднем Урале.

Случаи повторного заболевания фиксировались, рассказала на заседании оперштаба начальник Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области по Екатеринбургу Елена Потапкина.

По её словам, переболевшие инфекцией часто заблуждаются в том, что они застрахованы от болезни, перестают соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Екатеринбурге местный врач рассказал, что повторно COVID-19 переносить гораздо тяжелее. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба заявил, что ему не известно о случаях повторного заражения коронавирусом. Он связал такие инциденты с остаточными симптомами и не долеченным первичным инфицированием.

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#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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