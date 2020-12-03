В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

Напомним, в Екатеринбурге местный врач рассказал, что повторно COVID-19 переносить гораздо тяжелее. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба заявил, что ему не известно о случаях повторного заражения коронавирусом. Он связал такие инциденты с остаточными симптомами и не долеченным первичным инфицированием.