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Нарушения везде: в Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили автобусы

6 декабря 2020, 10:09
Фото: ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД и прокуратуры проверили безопасность перевозок пассажиров и обнаружили нарушения почти в каждом автобусе.

Осмотр средств общественного транспорта провели на остановке «Универсам», расположенной на проспекте Вагоностроителей, сообщает ТК «Телекон». Данная остановка считается конечной для автобусов маршрута № 50, поэтому здесь всегда находится несколько машин.

Самыми распространенными нарушениями стало отсутствие в автобусах указателей местонахождения огнетушителей, а также информации с правилами перевозки и стоимостью провоза багажа, рассказал помощник прокурора Дзержинского района Артур Штир. А ходе проверки нашли неточности и в оформлении путевых листов.

В процессе рейда были выявлены несколько организаторов перевозок, которых вызовут в прокуратуру. За несоблюдение правил пассажирских перевозок им грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле стали известны промежуточные результаты рейдов ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов.

В Нижнем Тагиле подведен промежуточный итог рейдов ГИБДД
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#Общественный транспорт#Рейд#Автобусы#Нижний Тагил#Общество
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