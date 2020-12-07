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В Екатеринбурге от коронавируса скончалась врач частной клиники

7 декабря 2020, 05:17
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге от коронавируса умерла 52-летняя УЗИ-специалист из частной клиники Ольга Некрылова.

Женщина несколько недель находилась в больнице, однако спасти ее не удалось, пишет E1 со ссылкой на коллегу врача.

По ее словам, медик умерла 4 декабря, она лежала в больнице четыре недели.

Конечно, никто этого не ожидал. Мы с ней разговаривали, наверное, недели две назад. Она сказала, что лежит в реанимации,поделилась коллега.

Одна из пациенток умершей рассказала, что Некрылова спасла ее внучку, когда врачи поставили дочери диагноз «внематочная беременность» и предложили операцию.

Мы обратились к Ольге Николаевне. Она посмотрела, привлекла гинеколога. Назначила лечение, и сейчас у меня есть трехлетняя внучка,пояснила женщина.

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 декабря скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга, он посвятил работе 39 лет своей жизни.

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