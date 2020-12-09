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На «ВСМПО-Ависма» произошел пожар в стане прокатки титана

9 декабря 2020, 07:53
Фото: 1mediainvest.ru
В корпорации «ВСМПО-Ависма» в цехе № 16 произошло возгорание прокатного стана. Об этом TagilCIty.ru сообщили в пресс-службе предприятия.

Пожар произошел 4 декабря.

В листопрокатном комплексе произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств нештатной ситуации создан штаб. Предприятие работает в штатном режиме,сообщили в пресс-службе.

«ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, оно является основным поставщиком титановых компонентов для мировой авиакосмической промышленности.

Напомним, 5 декабря в Среднеуральске цементом заводе загорелся стальной ангар, в котором находились емкости с дизельным топливом. Площадь пожара составила 500 квардратных метров, пострадавших нет.

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#ВСМПО-АВИСМА#Свердловская область#Пожар#Эксклюзив#Происшествия
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