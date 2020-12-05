На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

Сообщение о пожаре поступило в 12.27. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в 13.41 огнеборцы смогли локализовать пожар. Его общая площадь составила 500 квадратных метров. В 14.04 открыток горение было ликвидировано, а полностью потушен пожар в 16.09.
Отмечается, что тушение было осложнено большой горючей загрузкой, а также удаленностью источника воды. Подвоз воды организован от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии двух километров.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ликвидацией пожара занимались 25 человек личного состава и девять спецмашин. Причина пожара на данный момент устанавливается.
Напомним, ночью 5 ноября в коллективном саду в Нижнем Тагиле одновременно сгорели три частных дома и баня. Общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и девять пожарных.