В Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили загоревшуюся строительную бытовку, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт 3 декабря в 22.05. Загорелась бытовка на улице Прибалтийская. Для тушения на место происшествия прибыли два пожарных автомобиля и девять сотрудников МЧС. В 22.25 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка очагов пожара завершилась к 23.41. При пожаре погиб сторож. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, пишет E1. Photo: E1.ru Напомним, в Екатеринбурге из-за пожара в квартире эвакуировали 200 жильцов 18-этажки. В Екатеринбурге из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов 18-этажки

