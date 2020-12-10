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В Нижнем Тагиле ограбившим комиссионку на Космонавтов подросткам вынесли приговор

10 декабря 2020, 15:10
Фото: ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор подросткам, которые весной ограбили комиссионный магазин.

Самый старший похититель — инициатор ограбления, получил максимальный срок. Также, по словам помощника прокурора Ленинского района Ивана Перегуда, дополнительно двадцатичетырехлетнему мужчине предъявили обвинение за вовлечение в совершении преступления, относящееся к категории тяжких, несовершеннолетних лиц. Его приговорили к семи годам лишения свободы в тюрьме строгого режима, сообщает ТК «Телекон». Несовершеннолетние подельники получили по два года и четыре месяца в воспитательной колонии.

Напомним, инцидент произошел на улице Космонавтов, 26. Трое молодых людей в масках зашли в магазин и распылили в лицо продавцу газ из баллончика. Один из них избил продавца, другой — разбил витрины и забрал их содержимое. Злоумышленники похитили более 80 тысяч рублей и 13 сотовых телефонов, тем самым причинив ущерб владельцу в размере более 200 тысяч рублей.

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#Магазин#Подростки#Приговор#Ограбление#Нижний Тагил#Общество
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