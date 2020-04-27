Трех тагильчан задержали по подозрению в разбойном нападении на комиссионный магазин

Как рассказал директор комиссионного магазина на улице Космонавтов, трое неизвестных в масках зашли в магазин и распылили в лицо продавцу газ из баллончика. Один из них избил продавца, другой – разбил витрины и забрал их содержимое. Злоумышленники похитили более 80 тысяч рублей и 13 сотовых телефонов, тем самым причинив ущерб владельцу в размере более 200 тысяч рублей.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Тагилстроевского района. Одному из них 24 года, второму – 15 лет, третьему - 16 лет. У 24-летнего тагильчанина дома нашли часть украденных телефонов и пневматический пистолет.

Задержанные в совершенном преступлении пояснили полицейским, что спланировали нападение на комиссионный магазин заранее – они попросили знакомого, подвезти их до улицы Вогульская и дождаться их возвращения, после чего отвезти в сторону Тагилстроя, к комиссионному магазину злоумышленники добирались через дворы, рассказали в пресс-службе МВД.