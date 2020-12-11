TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евгений Куйвашев объяснил уменьшение количества тестов на COVID-19

11 декабря 2020, 10:02
Фото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об уменьшении количества тестов на коронавирус. Об этом он написал в Instagram.

По словам жителя, задавшего вопрос, в начале ноября делали по 23-25 тысяч тестов в день, сейчас - проводят примерно по 17 тысяч.

Губернатор объяснил, что в регионе наращивают лабораторные мощности. Ежесуточные объемы исследований составляют до 30 тысяч тестов.

При этом много было проделано работы, чтобы исключить неоднократное обращение людей за лабораторными исследованиями, дублирование на различных уровнях,написал Куйвашев.

Кроме того, он отметил, что произошли изменениях в санитарно-эпидемиологических правилах, теперь контактным с больным коронавирусом тестирование не обязательно, если нет симптомов.Также сейчас выписывают людей с СOVID-19 после одного теста.

Главное - вовремя выявить заболевшего, начать лечение и изолировать его от здоровых людей,подытожил глава региона.

Напомним, в Свердловской области сегодня зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки - 402 человека. Кроме того, также зафиксирована рекордная смертность, а именно 17 пациентов.

В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области рекорд по смертности от COVID-19 за сутки c начала пандемииВ Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19
#Свердловская область#Тест#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14