TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ГИБДД выявили семь грубых нарушений ПДД

12 декабря 2020, 11:55
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле в ходе рейда «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД выявили семь грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Вечером 11 декабря выполнялась сплошная остановка транспортных средств. Сотрудниками были выявлены пять водителей, не имеющих права управления транспортным средством, один - в состоянии алкогольного опьянение и еще один отказался от прохождения медосвидетельствования.

ГИБДД информирует, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не впервые, предусмотрена и уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Напомним, профилактические мероприятия в Нижнем Тагиле проводятся сотрудниками ГИБДД с 11 по 14 декабря.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей
#ГИБДД#Рейд#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14