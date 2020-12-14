Рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую массу

Сейчас, говорят, всё замёрзло и присыпало позёмкой. А весной это растает и уплывёт в Тагильский пруд. Знакомый рыбак показывал фото реки выше по течению, всё это шло с Ленёвки, а не из Черноисточинска, как я предположил,говорит Дмитрий.